Глава МИД Австрии: Россия остается частью европейской истории

Российская Федерация по-прежнему остается частью европейской истории и культуры, рассказал в интервью телеканалу ORF глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг. Об этом пишет РИА «Новости».

«География не изменится», - отметил Шалленберг.

Дипломат уточнил, что Россия, несмотря на текущую международную повестку, как была крупнейшим географическим соседом европейских стран, так им и остается.

Кроме того, добавил глава МИД, РФ остается частью европейской истории и культуры.

Шалленберг также призвал проявлять дальновидность в отношениях с Россией. Он напомнил, что в ходе дискуссии об отмене виз для россиян высказался против этого шага.