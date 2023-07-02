Глава МИД Австрии: Россия остается частью европейской истории
Российская Федерация по-прежнему остается частью европейской истории и культуры, рассказал в интервью телеканалу ORF глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг. Об этом пишет РИА «Новости».
«География не изменится», - отметил Шалленберг.
Дипломат уточнил, что Россия, несмотря на текущую международную повестку, как была крупнейшим географическим соседом европейских стран, так им и остается.
Кроме того, добавил глава МИД, РФ остается частью европейской истории и культуры.
Шалленберг также призвал проявлять дальновидность в отношениях с Россией. Он напомнил, что в ходе дискуссии об отмене виз для россиян высказался против этого шага.
Ранее представитель Австрийской партии свободы Роман Хайдер сообщил, что страна не сможет отказаться от российского газа. Он пояснил, что альтернативы поставкам из России в настоящее время нет.