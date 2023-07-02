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Глава МИД Австрии: Россия остается частью европейской истории

Российская Федерация по-прежнему остается частью европейской истории и культуры, рассказал в интервью телеканалу ORF глава внешнеполитического ведомства Австрии Александер Шалленберг. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава МИД Австрии: Россия остается частью европейской истории
© globallookpress.com

«География не изменится», - отметил Шалленберг.

Дипломат уточнил, что Россия, несмотря на текущую международную повестку, как была крупнейшим географическим соседом европейских стран, так им и остается.

Кроме того, добавил глава МИД, РФ остается частью европейской истории и культуры.

Шалленберг также призвал проявлять дальновидность в отношениях с Россией. Он напомнил, что в ходе дискуссии об отмене виз для россиян высказался против этого шага.

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Ранее представитель Австрийской партии свободы Роман Хайдер сообщил, что страна не сможет отказаться от российского газа. Он пояснил, что альтернативы поставкам из России в настоящее время нет.

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