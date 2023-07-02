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Полиция Парижа отвергла обвинения ООН в расизме

Во французской полиции «нет расизма», подобные обвинения со стороны ООН вызвали шок. Об этом заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес, сообщает BFMTV.

Полиция Парижа ответила на обвинения ООН в расизме
© globallookpress.com

«Возможно, были некие случаи, за которыми последовало наказание, или «некоторые нарушения», - признал Нуньес в эфире телекомпании.

Тем не менее, по его мнению, в полиции «нет расизма».

Префект заверил, что полиция продолжит контролировать ситуацию, невзирая на происхождение правонарушителей и преступников.

«На самом деле полиция не учитывает такого рода аспекты», - сказал Нуньес.

Он добавил, что «весьма шокирован использованием Равиной Шамдасани термина расизм».

Смерть 17-летнего выходца из Алжира Нахеля от пули полицейского привела к волне беспорядков во Франции. За этим последовала жесткая реакция полиции. Обеспокоенная этой ситуацией, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани обратилась к официальному Парижу.

«Настало время для страны серьезно заняться глубокими проблемами расизма и расовой дискриминации в среде правоохранительных органов», - заявила Шамдасани.

Власти Франции немедленно осудили «совершенно необоснованный» вывод со стороны ООН.

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«Тем не менее, часть французских левых уже несколько лет ставит вопрос о «потенциальном расизме полицейских сил во Франции», – добавляет BFMTV.

Ранее сообщалось, как Париж отреагировал на погромы и массовые молодежные протесты из-за дела Нахеля.

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