Полиция Парижа ответила на обвинения ООН в расизме

Во французской полиции «нет расизма», подобные обвинения со стороны ООН вызвали шок. Об этом заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес, сообщает BFMTV.

«Возможно, были некие случаи, за которыми последовало наказание, или «некоторые нарушения», - признал Нуньес в эфире телекомпании.

Тем не менее, по его мнению, в полиции «нет расизма».

Префект заверил, что полиция продолжит контролировать ситуацию, невзирая на происхождение правонарушителей и преступников.

«На самом деле полиция не учитывает такого рода аспекты», - сказал Нуньес.

Он добавил, что «весьма шокирован использованием Равиной Шамдасани термина расизм».

Смерть 17-летнего выходца из Алжира Нахеля от пули полицейского привела к волне беспорядков во Франции. За этим последовала жесткая реакция полиции. Обеспокоенная этой ситуацией, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани обратилась к официальному Парижу.

«Настало время для страны серьезно заняться глубокими проблемами расизма и расовой дискриминации в среде правоохранительных органов», - заявила Шамдасани.

Власти Франции немедленно осудили «совершенно необоснованный» вывод со стороны ООН.

«Тем не менее, часть французских левых уже несколько лет ставит вопрос о «потенциальном расизме полицейских сил во Франции», – добавляет BFMTV.