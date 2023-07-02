Зеленский сообщил, что обсудил в Одессе оперативную обстановку в Черном море

"Сегодня - Одесса. Доклад командующего ВМС ВС Алексея Неижпапы. [Обсуждалось] много важных тем, оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития ВМС в военное время и в послевоенный период", - говорится в сообщении.