Стали известны подробности нападения на мэра французского Ла-Риша

Мэр Ла-Риша (Франция) Филип Позуш рассказал в интервью порталу Nouvelle Republique, что участники беспорядков ночью проникли в его сад. Он пояснил, что они попытались поджечь его автомобиль.

По данным издания, мэр ранее сообщал в правоохранительные органы о поступающих от неизвестных злоумышленников угрозах.

Позуш заметил, что смог разогнать хулиганов и сразу же принялся тушить автомобиль.

В префектуре департамента Эндр и Луара, пояснили, в свою очередь, что ситуация была разрешена за счет того, что стражи порядка заметили происходящее в саду мэра и оказали ему помощь.

Напомним, что беспорядки во Франции начались после того, как полицейские застрелили в пригороде Парижа 17-летнего юношу.