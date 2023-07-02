Стали известны подробности нападения на мэра французского Ла-Риша
Мэр Ла-Риша (Франция) Филип Позуш рассказал в интервью порталу Nouvelle Republique, что участники беспорядков ночью проникли в его сад. Он пояснил, что они попытались поджечь его автомобиль.
По данным издания, мэр ранее сообщал в правоохранительные органы о поступающих от неизвестных злоумышленников угрозах.
Позуш заметил, что смог разогнать хулиганов и сразу же принялся тушить автомобиль.
В префектуре департамента Эндр и Луара, пояснили, в свою очередь, что ситуация была разрешена за счет того, что стражи порядка заметили происходящее в саду мэра и оказали ему помощь.
Напомним, что беспорядки во Франции начались после того, как полицейские застрелили в пригороде Парижа 17-летнего юношу.
Первоначально акции протеста проходили преимущественно в столичном регионе, затем начались и в других городах. В ходе акций протестующие разгромили большое количество муниципальных и коммерческих зданий, сожгли порядка 4 тыс. автомобилей.