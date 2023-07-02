Охрана кортежа Байдена сбила курьера и попала на видео

Охрана кортежа президента США Джо Байдена сбила доставщика еды, когда тот пытался переехать через дорогу. Момент падения курьера попал на видео, которое опубликовал портал CatchUp в Twitter.

На кадрах видно, как человек на велосипеде пересекает дорогу перед кортежем американского главы. Один из охранявших проезжающие машины полицейских пытался остановить курьера, но тот потерял равновесие и упал на проезжую часть. После этого доставщика еды попросили вернуться назад и дать кортежу президента проехать.