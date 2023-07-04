ООН проведет срочное заседание из-за сожжения Корана в Швеции

По запросу Пакистана Совет по правам человека ООН проведет срочное заседание по поводу сожжения Корана у мечети в Швеции, сообщил пресс-секретарь Совета. Его цитирует Reuters.

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Дебаты «о росте религиозной ненависти», вероятно, состоятся в конце этой недели, подчеркнули в ООН.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением копии Корана. Произошедшее возмутило целый ряд мусульманских общин по всему миру и особенно иракские власти. После этого жители Багдада напали на посольство Швеции: около 100 человек выломали ворота и зашли на территорию, требуя выслать посла из страны.