МИД Австрии рассказал об охране российских учреждений в стране после мятежа Пригожина

Глава МИД Австрии заявил о принятии мер для защиты российских учреждений после мятежа в РФ
Австрия приняла меры для обеспечения безопасности российских и украинских учреждений после мятежа в России главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF, передает ТАСС.
«Речь идет о принятии соответствующих мер, чтобы защитить украинские и российские учреждения здесь в Австрии», — сказал Шалленберг, подчеркнув, что Австрия, как страна, принимающая международные представительства, обязана это делать.
Австрийское правительство, по словам главы МИД, должно заботиться о сохранении стабильности, «когда самый большой сосед Европы переживает мятеж».
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