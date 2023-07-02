Вучич: На косовских сербов нападут одновременно с новой атакой Киева

"Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях - одно в направлении Бахмута (украинское название Артемовска - прим. ТАСС), а другое, гораздо более значительное - в сторону Энергодара и Мелитополя. Я думаю, что у них есть несколько десятков бригад <..> Я не говорю здесь о том, что болею за кого-то, я просто думаю, что это произойдет. Конечно, с огромными жертвами, - заявил Вучич в эфире телеканала TV Prva. - Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово. <...> Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли [президента Украины Владимира] Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли".