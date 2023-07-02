Вучич: Сербия не желает поддерживать санкции против России
Белград не желает вводить санкции против России, рассказал в эфире TV Prva президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что республика будет придерживаться этой политики столько, сколько сможет, пишет «Прайм».
Отмечается, что Вучич поднял тему о санкциях против Москвы на фоне визитов оппозиционных сербских политиков в посольства США и стран ЕС, а также призывов о присоединении к санкционной политике ЕС со стороны ряда общественных деятелей республики.
Президент Сербии подчеркнул, что национальным интересам республики отвечают только самостоятельно принятые решения.
Ранее Вучич прокомментировал инцидент с ЧВК «Вагнер». Он заметил, что Белград не поддерживал и не поддержит вооруженные мятежи, в какой бы стране и по каким причинам они бы не происходили.