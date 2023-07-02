Белград не желает вводить санкции против России, рассказал в эфире TV Prva президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что республика будет придерживаться этой политики столько, сколько сможет, пишет «Прайм».

Отмечается, что Вучич поднял тему о санкциях против Москвы на фоне визитов оппозиционных сербских политиков в посольства США и стран ЕС, а также призывов о присоединении к санкционной политике ЕС со стороны ряда общественных деятелей республики.

Президент Сербии подчеркнул, что национальным интересам республики отвечают только самостоятельно принятые решения.