На посольство Белоруссии в Гааге напали вандалы
Посольство Беларуси в Гааге подверглось актам вандализма и осквернению в ночь с субботы на воскресенье. Здание на улице Грут Хертогиннелаан расписали антибелорусскими лозунгами. Об инциденте сообщает голландская телерадиокомпания West.
«На опубликованных фото видны граффити, нанесенные красной и черной краской, в том числе «Luka – terrorist!». Вероятно, имеется в виду президент Белоруссии Лукашенко. Кроме того, есть надписи на русском языке. Три окна разбиты», - пишет сайт West.
На месте был задержан подозреваемый - 31-летний мужчина. Данные о его личности пока не разглашаются. Полиция оцепила здание, началось расследование.
Сотрудники дипмиссии подтвердили факты нападения и нанесения ущерба зданию, отмечает РИА Новости
Голландский политик-леволиберал, член Палаты представителей Нидерландов Сьёрд Сьёрдсма осудил действия вандалов против посольства РБ.
«Как бы вы ни злились на власти Белоруссии, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции», — написал он в Twitter.
По словам Сьердсмы, такие выходки делают небезопасной работу голландских дипломатов за границей.
«Вы никому не помогаете и наносите ущерб нашим дипломатам в этих странах в плане безопасности», - добавил политик.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий запретить в стране деятельность недружественных иностранных СМИ.