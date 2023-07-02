Жителям Украины посоветовали покинуть страну

Жителям Украины следует покинуть страну текущим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. Такой совет на своем Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его мнению, украинцам необходимо перебраться в другие государства.

«Ничего хорошего не будет. Сейчас лето — адаптируйтесь. Лето быстро пробежит — осень страшная будет», — заключил он.

Автор ролика также порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому подписать мирное соглашение с Россией.