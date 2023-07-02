Макрон проведет совещание по борьбе с беспорядками во Франции

По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Среди наиболее серьезных инцидентов, произошедших за прошедшую ночь, является нападение на дом мэра одного из парижских пригородов. В ходе атаки пострадали жена главы коммуны и один из его детей. Также в Париже сотрудники полиции попали под обстрел. По каждому из этих случаев возбуждены уголовные дела.