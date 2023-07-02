В ЮАР сообщили о госпитализации короля

«Находившийся в гостях у короля советник Ксаба внезапно скончался с подозрением на отравление. Одновременно стало плохо и королю, который заподозрил, что также мог быть отравлен. Он немедленно обратился за медицинской помощью в Эсватини», — сказано в сообщении.

Он отметил, что КаЗвелитини в настоящее время находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

5 марта сообщалось, что суд в ЮАР подтвердил за принцем Мисузулу КаЗвелитини статус наследника зулусского трона. Теперь он может быть коронован как король зулусов в соответствии с волей своего отца, короля Гудвилла Звелитини, который скончался в марте 2021 года. Прошлый король назначил наследником свою жену, принцессу Мантфомби Дламини, однако она внезапно умерла через месяц после кончины своего супруга.