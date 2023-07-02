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Полиция Литвы намерена провести акцию протеста в дни саммита НАТО

Полиция Литвы не намерена отказываться от плана организовать в дни проведения в Вильнюсе саммита НАТО акцию протеста из-за низкой оплаты труда и чрезмерной служебной нагрузки. Об этом в воскресенье в эфире национального радио LRT заявила председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене.

Полиция Литвы намерена провести акцию протеста в дни саммита НАТО
© globallookpress.com

"Неподходящего времени для выражения своего мнения для полиции нет. Это не для нас стыдно протестовать в такой момент (в дни саммита - прим. ТАСС), - сказала она. - Это позор для государства, для властей, что сотрудники полиции за свою опасную работу получают недостаточную зарплату. Это негативно сказывается на их мотивации".

Профсоюз призывает своих членов к протесту против значительно возросшей в последнее время служебной нагрузки и к требованиям повышения оплаты труда, увеличения финансирования медицинской реабилитации полицейских.

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Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на этой неделе назвала планы полиции провести акцию протеста в дни саммита 11-12 июля шантажом по отношению к государству.

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