Полиция Литвы намерена провести акцию протеста в дни саммита НАТО

"Неподходящего времени для выражения своего мнения для полиции нет. Это не для нас стыдно протестовать в такой момент (в дни саммита - прим. ТАСС), - сказала она. - Это позор для государства, для властей, что сотрудники полиции за свою опасную работу получают недостаточную зарплату. Это негативно сказывается на их мотивации".