СМИ сообщили о подготовке Украины к ядерной аварии

На Украине начались антирадиационные учения из-за опасений ЧП на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на немецкий таблоид Bild, заблокированный в России Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

«Рабочие в защитных костюмах пытаются спасти жизнь человека, очищая его от загрязненных элементов. Это пока упражнение, но скоро этот кошмар может стать реальностью», — пишет таблоид.

Ранее в Киеве сообщили, что в некоторых регионах вблизи АЭС начались учения на случай инцидента.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения являются подготовкой перед совершением Киевом теракта на ЗАЭС.