Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны

Происходящие на территории Франции беспорядки можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, предупредил в в эфире телеканала Europe-1 экс-кандидат в президенты республики Эрик Земмур.

Земмур напомнил, что гражданская война, согласно определениям в учебниках, представляет собой столкновение населения и органов власти. Он добавил, что именно эта ситуация сейчас наблюдается в республике.

По его мнению, основными причинами произошедшего являются миграционная политика властей Франции и чрезмерно жесткое отношение к полиции. Он пояснил, что правительство оказывает на стражей порядка слишком сильное давление, запрещает им применять силы и средства в полном объеме.

Политик резюмировал, что убитый подросток отнюдь не был ангелом. В 2022-2023 годах он 15 упоминался в картотеке уголовных дел.

Напомним, что массовые беспорядки начались во Франции 27 июня, после того, как сотрудники правоохранительных органов застрелили при проверке отказавшегося выполнять их требования юношу.