Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Массовые молодёжные беспорядки начались в Швейцарии вслед за Францией. Об этом сообщает издание 24heures со ссылкой на муниципальную полицию Лозанны.
«Более сотни молодых людей собрались в субботу вечером в центре Лозанны. Они громили магазины. Семь человек были задержаны», - пишет газета.
Отмечается, что участники акций разбили витрины нескольких магазинов в районе Флон и на улице Женев. Также они ломали двери и уничтожали вывески. При этом шесть из семи задержанных - подростки 15-17 лет. Это дети выходцев из Португалии, Боснии, Сомали, Грузии, Сербии. Также задержан 24-летний коренной швейцарец.
Для подавления беспорядков задействовали около пятидесяти офицеров муниципальной полиции Лозанны и кантональной полиции. Стражам порядка пришлось несколько раз разгонять юношей в капюшонах. При этом молодежь бросала в полицейских булыжники и даже коктейли Молотова.
Журналисты 24heures уверены, что события стали эхом беспорядков во Франции.
«Насилие в Лозанне перекликается с ситуацией во Франции», - пишет издание.
Массовые уличные акции и беспорядки во Франции вызвала гибель 17-летнего Нахеля – выходца из Алжира. Его застрелил полицейский в Нантере. После этого на улицы вышли тысячи людей с лозунгом «Справедливость для Нахеля!» Протесты переросли в нападения на полицейских, поджоги автомобилей, мародерства и грабежи. Власти страны оказались не способны справиться с ситуацией.