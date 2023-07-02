Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию

Массовые молодёжные беспорядки начались в Швейцарии вслед за Францией. Об этом сообщает издание 24heures со ссылкой на муниципальную полицию Лозанны.

«Более сотни молодых людей собрались в субботу вечером в центре Лозанны. Они громили магазины. Семь человек были задержаны», - пишет газета.

Отмечается, что участники акций разбили витрины нескольких магазинов в районе Флон и на улице Женев. Также они ломали двери и уничтожали вывески. При этом шесть из семи задержанных - подростки 15-17 лет. Это дети выходцев из Португалии, Боснии, Сомали, Грузии, Сербии. Также задержан 24-летний коренной швейцарец.

Для подавления беспорядков задействовали около пятидесяти офицеров муниципальной полиции Лозанны и кантональной полиции. Стражам порядка пришлось несколько раз разгонять юношей в капюшонах. При этом молодежь бросала в полицейских булыжники и даже коктейли Молотова.

Журналисты 24heures уверены, что события стали эхом беспорядков во Франции.

«Насилие в Лозанне перекликается с ситуацией во Франции», - пишет издание.