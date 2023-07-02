Новая версия государственности Украины, которая отрицает любую связь с Россией, начала захватывать международное сообщество. Об этом заявило американское издание The American Conservative (TAC).

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Авторы отмечают, что, хотя история любого народа так или иначе не лишена домыслов, постсоветская версия украинской государственности «абсурдна и пропитана завистью».

Мировые СМИ активно подхватывают темы об истории Украины. Например, Ukrainian Magazine утверждает, что украинская цивилизация «восходит к 4800 году до нашей эры». Также приводятся утверждения, что Украина имеет с Западной Европой тысячелетнюю историю отношений.

И хотя многие сочувствуют жителям государства, на территории которого происходит вооруженный конфликт, это не может быть поводом вымарывания русской истории Украины, пишут авторы TAC. По их словам, жители указанной страны уже успели «превратить» художника Казимира Малевича в украинца, а саму Россию переименовать в Московию.

Журналисты с сожалением констатируют, что подобное положение дел постепенно захватывает мир.