Эксперт назвал аресты машин россиян в ФРГ «очень оригинальной» трактовкой санкций

Доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженецкий назвал случаи ареста автомобилей россиян в Германии грубым нарушением права собственности. Об этом сообщает РБК.

По его словам, власти ФРГ «очень оригинально» трактуют европейские санкции в отношении России, так как ввоз автомобилей на территорию ЕС нарушает запрет на импорт, но только если автомобили ввозятся для дальнейшей продажи, а не для частного использования.

«Арест автомобиля в этом случае выглядит фундаментальным нарушением права собственности. Так что, мне кажется, это <...> слишком формальное толкование тех санкционных режимов, которые есть», — пояснил эксперт.

До этого россияне жаловалось на изъятие автомобилей с российскими номерами на немецкой таможне.

В Мурманске местный житель угнал свою машину с полицейской стоянки, но стражи порядка вернули ее обратно.