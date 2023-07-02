Обозреватель Хайюнь: ЕС придется пострадать от своеволия НАТО

«Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао».