Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что НАТО провоцирует Россию. Об этом заявил обозреватель китайской прессы Сюй Хайюнь.
«Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО», — поделился своим мнением Хайюнь в статье для «Жэньминь Жибао».
Обозреватель таким образом прокомментировал учения НАТО Air Defender 23. По мнению китайского эксперта, они были провокацией в адрес Москвы.
Ранее страны НАТО провели крупнейшие учения в своей истории. Тренировка вооруженных сил альянса проводилась в Германии с 12 по 23 июня. В ней приняли участие 250 самолетов 24 стран Североатлантического альянса, а также Швеции, передает МК.