"Конгресс не мог на законных основаниях объявить войну России, поскольку для этого нет повода с военной точки зрения. Россия не представляет угрозы для американской национальной безопасности. Более того, у США нет договора с Украиной, который требовал бы предоставления американской военной защиты", - пишет он, напоминая, что по конституции только Конгресс может объявить войну.

Наполитано подчеркивает, что Конгресс не объявлял России войну и не разрешал направлять для участия в конфликте американских солдат. Законодатели одобрили лишь поставки вооружений и финансовых средств и выделили Байдену $113 млрд. Но американский лидер отправляет на Украину и войска, указывает обозреватель. Он объясняет, что точное количество солдат США, которые находятся на Украине, неизвестно, так как "они не носят форму и их местоположение засекречено".

Наполитано убежден, что они участвуют в боевых действиях, поскольку обслуживание и эксплуатация большей части техники, поставленной Вашингтоном Киеву требует знаний и навыков, которыми обладают американцы.