Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало интернет-пользователей

Другой читатель назвал лидера Украины «разжигателем войны». Другой предположил, что Зеленский намерен разбомбить Запорожскую АЭС, а странам НАТО «приходится подыгрывать». Еще один пользователь Twitter назвал все происходящее «кукольным спектаклем».

«Мир сыт по горло ложью, которую пытаются донести до нас Зеленский и другие мировые лидеры», — написал другой читатель.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Киев готовит план эвакуации населения из прилегающих к Запорожской атомной электростанции территорий. Так он прокомментировал новость о том, что министерство энергетики Украины объявило об учениях по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.