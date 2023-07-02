Обращение Зеленского на фоне АЭС шокировало интернет-пользователей
Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к странам НАТО на фоне Ровенской атомной электростанции (АЭС). Подобный шаг возмутил некоторых пользователей Twitter, пишет РИА Новости.
«Эй! Отойди от ядерного реактора!», — написал один из них.
Другой читатель назвал лидера Украины «разжигателем войны». Другой предположил, что Зеленский намерен разбомбить Запорожскую АЭС, а странам НАТО «приходится подыгрывать». Еще один пользователь Twitter назвал все происходящее «кукольным спектаклем».
«Мир сыт по горло ложью, которую пытаются донести до нас Зеленский и другие мировые лидеры», — написал другой читатель.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что провел ставку верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС и поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному усилить белорусское направление.
До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Киев готовит план эвакуации населения из прилегающих к Запорожской атомной электростанции территорий. Так он прокомментировал новость о том, что министерство энергетики Украины объявило об учениях по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.