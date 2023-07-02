В США рассказали, на что пошел Байден ради борьбы с Россией

Президент США Джо Байден переступил через конституцию страны, отправив американских солдат и технику на Украину для борьбы с Россией . Такое заявление сделал обозреватель Эндрю Наполитано в статье для The Washington Times, передает РИА Новости .

Он задался вопросом, соблюдает ли конгресс и президент США требования конституции. Наполитано считает, что ответ на этот вопрос очевиден — нет.

«Мы передали Конституцию на хранение в руки бесчестных, продажных политиканов, которые ее игнорируют. Следствием стали гибель невинных людей, бесконечные долги и потеря личной свободы множества людей», — сказал он.

Наполитано пояснил, что конгресс США по конституции не может объявлять войну России, так как на этот шаг с военной точки зрения нет никаких оснований. Однако законодательный орган предоставил лидеру США полномочия вести необъявленные войны, как это было в Ираке и Афганистане. Капитолий, считает Наполитано, передал Байдену 113 миллиардов долларов и «разрешил» потратить эти средства на военную помощь Украине. Автор также уверен, что США тайно отправили вместе с техникой и американских солдат.