Зеленский заявил об отсутствии секретов перед ЦРУ

У Украины нет секретов перед Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США в силу хороших отношений Киева с организацией, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

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«У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, а наши разведывательные службы в постоянном контакте друг с другом», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что был удивлен освещением в СМИ его встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

«Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кадром», — объяснил Зеленский.