Будущий посол Германии назвал стороны центрального конфликта XXI века

Центральной конфликт XXI века развернется между США и Китаем. Такое мнение ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в интервью газете Welt am Sonntag.

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Он также отметил, что Европе, в том числе Германии, следует понимать, на чьей стороне она будет в случае конфликта Пекина и Вашингтона. «Нам как европейцам нужно будет сплотиться и занять сторону нашего демократического партнера. Защита свободы для меня как либерала имеет центральное значение. В нынешней военной обстановке мы видим, как важно трансатлантическое сотрудничество», — сказал дипломат.

При этом Ламбсдорф указал, что в ряде критически важных сферах Германия «отчасти слишком зависит» от Китая до такой степени, что это может способствовать появлению у Пекина возможности шантажировать Берлин. В качестве примера дипломат привел закупки сырья, начальных продуктов и рынок сбыта продукции некоторых фирм.