«Там царит военный психоз, а это означает физическую, энергетическую и экономическую опасность, кризис и угрозу. В глобальном масштабе сторонники мира составляют большинство, но, к сожалению, не в трансатлантическом мире», — заявил Менцер.

На этой неделе лидеры стран — членов Евросоюза заявили, что продолжат оказывать военную поддержку Украине, но с условием, что она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных стран объединения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не смог достичь целей, которые ставились при его создании. Он отметил, что речь идет как о достижении мира в регионе, так и об экономических благах для стран-участниц.