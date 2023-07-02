Родителям протестующих французов пригрозили тюрьмой
Родители, чьи дети участвуют в массовых беспорядках и митингах во Франции, могут получить два года тюремного заключения. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.
— Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения, — заявил он.
Министр уточнил, что таким родителям также грозит штраф 30 тысяч евро. По его словам, около трети задержанных протестующих — подростки, которым еще нет 18 лет, передает телеканал LCI.
Парижская полиция задержала в ночь на воскресенье 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Всего во Франции задержано более 100 человек.
Причиной массовых беспорядков считается убийство правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался выполнить их требования. Известно, что парень во время езды на автомобиле не остановился после соответствующего требования полиции.
Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен заявил, что количество задержанных в ходе беспорядков во Франции в ночь с четверга на пятницу превысило 650 человек.