Родителям протестующих французов пригрозили тюрьмой

Родители, чьи дети участвуют в массовых беспорядках и митингах во Франции, могут получить два года тюремного заключения. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил французский министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

— Мне кажется важным напомнить, что родители, которые не проявляют интереса к своим детям, которые позволяют им гулять по ночам, зная, куда они пойдут, когда им 13 или 14 лет, подвергаются двум годам тюремного заключения, — заявил он.

Министр уточнил, что таким родителям также грозит штраф 30 тысяч евро. По его словам, около трети задержанных протестующих — подростки, которым еще нет 18 лет, передает телеканал LCI.

Парижская полиция задержала в ночь на воскресенье 80 участников массовых беспорядков, охвативших Францию после убийства полицейскими 17-летнего подростка. Всего во Франции задержано более 100 человек.

Причиной массовых беспорядков считается убийство правоохранителями 17-летнего подростка, который отказался выполнить их требования. Известно, что парень во время езды на автомобиле не остановился после соответствующего требования полиции.