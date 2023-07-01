Стало известно об активном участии подростков в протестах во Франции

Подростки стали активными участниками уличных протестов во Франции. Несовершеннолетними являются около трети из 2,4 тысячи задержанных. Об этом заявил глава Минюста Франции Эрик Дюпон-Моретти, передает BFMTV

В субботу Эрик Дюпон-Моретти подробно рассказал о личностях арестованных за несколько суток беспорядков. Он уверяет, что «30% задержанных — несовершеннолетние».

Министр призвал родителей проявить ответственность, и напомнил, что следить за отпрысками – их обязанность.

За участие детей в ночных уличных акциях родителям может грозить штраф 30 тысяч евро и даже тюремный срок.

В начале этой недели полицейские в Нантере остановили машину 17-летнего выходца из Алжира. Он отказался подчиниться их требованиям, попытался скрыться и был застрелен.