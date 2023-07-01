Глава ЦРУ Бернc призвал серьезно отнестись к желанию РФ получить контроль над Украиной

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что западным странам не следует недооценивать намерение президента России Владимира Путина получить контроль над Украиной. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, свое заявление Бернс сделал в ходе лекции, прочитанной в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире.

«Будет ошибкой недооценивать стремление Владимира Путина получить контроль над Украиной», - подчеркнул глава ЦРУ.

По мнению Бернса, ввод войск на Украину якобы стал «стратегической ошибкой» Москвы, показавшей мнимую военную слабость державы.