Польский премьер объяснил стремление разместить ядерное оружие США в стране

Моравецкий: размещение ядерного оружия США в Польше укрепит ее безопасность
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал на брифинге, что периодически делает заявления о желании получить ядерное оружие от США в силу того, что «вода камень точит». Об этом пишет РИА «Новости».
В конце июня Моравецкий заявил, что Варшава желает разместить на территории страны ядерное оружие в ответ на размещение ТЯО в Белоруссии.
В Совбезе США на это ответили, что Соединенным Штатам нечего сказать о желании Польши принять у себя американские ядерные вооружения.
Премьер напомнил, что Москва заявила о передислокации ТЯО в Белоруссию. На фоне этого, уточнил он, Варшава также желает обрести высокий уровень безопасности.
Власти Польши, уточнил Моравецкий, делают все, чтобы укрепить безопасность республики. Он добавил, что на переговорах с союзниками снова будет поднимать вопрос о предоставлении ядерного оружия.
«Вода камень точит», - резюмировал премьер.
Ранее Моравецкий сообщил, что Польша намеревается открыть на своей территорию новую производственную площадку. На ней, добавил он, будет развернуто производство боеприпасов с обедненным ураном для танков США.