Польский премьер объяснил стремление разместить ядерное оружие США в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал на брифинге, что периодически делает заявления о желании получить ядерное оружие от США в силу того, что «вода камень точит». Об этом пишет РИА «Новости».

В конце июня Моравецкий заявил, что Варшава желает разместить на территории страны ядерное оружие в ответ на размещение ТЯО в Белоруссии.

В Совбезе США на это ответили, что Соединенным Штатам нечего сказать о желании Польши принять у себя американские ядерные вооружения.

Премьер напомнил, что Москва заявила о передислокации ТЯО в Белоруссию. На фоне этого, уточнил он, Варшава также желает обрести высокий уровень безопасности.

Власти Польши, уточнил Моравецкий, делают все, чтобы укрепить безопасность республики. Он добавил, что на переговорах с союзниками снова будет поднимать вопрос о предоставлении ядерного оружия.

«Вода камень точит», - резюмировал премьер.