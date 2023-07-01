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Президент Грузии Зурабишвили призвала никогда не верить обещаниям России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с утверждением, что обещаниям России якобы никогда не следует верить.

Президент Грузии призвала никогда не верить обещаниям России
© РИА Новости

Зурабишвили заявила, что России не следует идти на уступки, так как она якобы обманет.

Президент Грузии выступила с утверждением, что Россия якобы нарушила заключенный с Грузией в 1783 году Георгиевский трактат. Она призвала учиться на этом примере.

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Георгиевский трактат был заключен для покровительства Россией Грузии от восточных захватчиков. Современная грузинская историография утверждает, что спустя несколько лет Россия якобы нарушила этот трактат и включила Грузию в состав империи.

Зурабишвили также выступила с утверждением, что в начале 1990-х годов Россия якобы нарушала обещания по Абхазии и Южной Осетии. Президент Грузии назвала Россию «имперской силой», которой нельзя показывать, что ты ее боишься и поэтому уступаешь, так как в противном случае она якобы будет давить, причем необязательно военной силой, а разными формами.

Президент Грузии также подвергла критике возобновление в мае прямого авиасообщения с Россией и призвала пристально следить за россиянами в ее стране.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы боязнью эскалации конфликта и возобновления военного противостояния с Россией.

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