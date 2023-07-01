$88.38+1.3596.02+0.91

Зеленский: мирные переговоры возможны после выхода на границы Украины 1991 года

Киев пойдет на переговоры с Москвой только в том случае, если будет обеспечен выход Украины на ее международно признанные границы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Об этом пишет РБК.

Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
© globallookpress.com

Зеленский подчеркнул на переговорах, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года не является границей Украины.

По его словам, Киев согласится на дипломатическое урегулирование конфликта только в том случае, если Украина выйдет на свои реальные, международно признанные границы.

Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным

Уточняется, что Украина в «международно признанных границах» включала в себя Запорожье, Донбасс, Херсонскую область и Крым.

Испанский премьер, в свою очередь, отметил, что «только Украина может установить условия и сроки мирных переговоров».

Соответственно, уточнил он, мирные предложения Китая, Индии, Индонезии, африканских стран представляют определенную ценность, но являются неприемлемыми.

207
Рамблер: главные новости