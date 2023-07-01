Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Киев пойдет на переговоры с Москвой только в том случае, если будет обеспечен выход Украины на ее международно признанные границы, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Об этом пишет РБК.

Зеленский подчеркнул на переговорах, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года не является границей Украины.

По его словам, Киев согласится на дипломатическое урегулирование конфликта только в том случае, если Украина выйдет на свои реальные, международно признанные границы.

Уточняется, что Украина в «международно признанных границах» включала в себя Запорожье, Донбасс, Херсонскую область и Крым.

Испанский премьер, в свою очередь, отметил, что «только Украина может установить условия и сроки мирных переговоров».