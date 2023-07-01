Кулеба призвал Запад не совершать ошибку Меркель

Позиция экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс явилась одной из причин, что привели к нынешнему конфликту, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА «Новости».

Кулеба напомнил, что 15 лет назад, на саммите НАТО в Бухаресте, Меркель выступила категорически против членства Украины в альянсе.

По его оценке, «ошибочное» решение канцлера привело в конечном итоге к воссоединению Крыма с Россией, а в дальнейшем - к конфликту между Москвой и Украиной.

Он добавил, что Западу не следует повторять ошибки Меркель.

Ранее Кулеба сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу расширения альянса.