Зеленский пожаловался на затягивание обучения пилотов управлению F-16

На Западе затягивают с обучением украинских военнослужащих управлять военными истребителями F-16. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, его цитирует ТАСС.

«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет», — пожаловался Зеленский.

Он также сказал, что не знает, зачем западные партнеры затягивают с обучением специалистов.