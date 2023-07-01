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Макрон перенес поездку в ФРГ из-за протестов во Франции

Глава Франции Эмманюэль Макрон на фоне протестов в республике был вынужден перенести намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В канцелярии уточнили, что Макрон в беседе с президентом Штайнмайером рассказал о ситуации во Франции и попросил перенести запланированный визит в Германию.

Штайнмайер выразил сожаление в связи с этим, но отметил, что полностью понимает причины принятого французским коллегой решения.

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Вместе с тем, визит состоится в скором времени, пояснили в канцелярии.

Ранее Макрон заявил, что беспорядки в республике якобы обусловлены тем, что молодежь слишком много времени отводит видеоиграм.

Французские политики раскритиковали его высказывания. По их мнению, если президент и далее будет так рассуждать, ситуацию в стране в ближнесрочной перспективе разрешить не удастся.

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