Макрон перенес поездку в ФРГ из-за протестов во Франции
Глава Франции Эмманюэль Макрон на фоне протестов в республике был вынужден перенести намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
В канцелярии уточнили, что Макрон в беседе с президентом Штайнмайером рассказал о ситуации во Франции и попросил перенести запланированный визит в Германию.
Штайнмайер выразил сожаление в связи с этим, но отметил, что полностью понимает причины принятого французским коллегой решения.
Вместе с тем, визит состоится в скором времени, пояснили в канцелярии.
Ранее Макрон заявил, что беспорядки в республике якобы обусловлены тем, что молодежь слишком много времени отводит видеоиграм.
Французские политики раскритиковали его высказывания. По их мнению, если президент и далее будет так рассуждать, ситуацию в стране в ближнесрочной перспективе разрешить не удастся.