Макрон перенес поездку в ФРГ из-за протестов во Франции

Глава Франции Эмманюэль Макрон на фоне протестов в республике был вынужден перенести намеченный на 2-4 июля государственный визит в Германию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В канцелярии уточнили, что Макрон в беседе с президентом Штайнмайером рассказал о ситуации во Франции и попросил перенести запланированный визит в Германию.

Штайнмайер выразил сожаление в связи с этим, но отметил, что полностью понимает причины принятого французским коллегой решения.

Вместе с тем, визит состоится в скором времени, пояснили в канцелярии.

Ранее Макрон заявил, что беспорядки в республике якобы обусловлены тем, что молодежь слишком много времени отводит видеоиграм.