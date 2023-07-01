Власти Франции отправили бронетехнику в Марсель для подавления беспорядков

Французские власти направили в Марсель два бронетранспортера жандармерии для подавления массовых беспорядков, сообщает телеканал BFM. Минувшей ночью городская полиция задержала 95 протестующих. По сведениям канала, наряду с бронетехникой, в Марсель в поддержку силовикам отправлен второй вертолет. Он будет использоваться для координации действий полиции по восстановлению правопорядка.

Телеканал также сообщил о том, что общее число задержанных в ходе протестов возросло до 1,3 тысячи человек. Из них 406 человек приходятся на долю Парижа и его пригородов. В обеспечении безопасности задействовано 45 тысяч полицейских.

Массовые беспорядки по всей Франции начались после того, как 27 июня полицейские при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелили 17-летнего подростка, не подчинившегося их требованиям. Участники протестов устраивают поджоги автомобилей, зданий полиции и местных властей.