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На севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних

В коммуне Ватерлоо на севере Франции в субботу ввели комендантский час для несовершеннолетних на фоне погромов, которые идут уже четыре дня. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на власти муниципалитета.

На севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних
© Российская Газета

"Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля", - говорится в сообщении местных властей.

Исключением станут только несовершеннолетние, которых сопровождают взрослые, а также те, кому необходима медицинская помощь.

Всего во Франции в ночь с пятницы на субботу в ходе четвертой ночи яростных беспорядков задержали 1311 человек, из них 406 в Париже