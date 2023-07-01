На севере Франции ввели комендантский час для несовершеннолетних

В коммуне Ватерлоо на севере Франции в субботу ввели комендантский час для несовершеннолетних на фоне погромов, которые идут уже четыре дня. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на власти муниципалитета.

"Ватрело вводит комендантский час для несовершеннолетних с 22:00 до 05:00 постановлением мэра, которое вступает в силу с этой субботы, 1 июля", - говорится в сообщении местных властей.

Исключением станут только несовершеннолетние, которых сопровождают взрослые, а также те, кому необходима медицинская помощь.