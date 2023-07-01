Названы предпосылки масштабных протестов во Франции

Низкое качество жизни и социальное неблагополучие стали предпосылками для начала масштабных протестов во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Почему вспыхнули протесты

По словам политолога, происходящее в Пятой республике можно назвать восстанием предместий. Она отметила, что похожая ситуация уже происходила в стране в 2005 году.

«Это неблагополучные районы, оттуда благополучные люди стараются уезжать. Это социальное неблагополучие, помноженное на пропаганду радикальных сект, и повышенный уровень социального насилия, который наблюдается в последние годы — все это вместе дало накал страстей в этих неблагополучных предместьях. Здесь очень важно, что, как и в 2005 году, все началось с гибели малолетних нарушителей», — объяснила она.

Как власти могут справиться с ситуацией?

Современная молодежь во Франции считает государство враждебным по отношению к себе из-за жесткой миграционной политики, утверждает Евгения Обичкина.

Полиция не имеет достаточно полномочий, чтобы справиться с радикально настроенными гражданами, поэтому меньше контролирует опасные районы, отметила политолог. Чтобы остановить протесты, властям придется увеличить влияние правоохранителей в обществе.

«Скорее всего, будет двоякая политика. С одной стороны, усилят и получше вооружат полицейских, увеличат их количество в неблагополучных районах. Все эти банды более-менее известны, поэтому будет проведена работа по их обезвреживанию», — заключила она.

Протесты во Франции

В ночь на 1 июля полиция задержала 1300 участников беспорядков, сообщает Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также Париже и его пригородах.