Власти Украины дали монахам УПЦ три дня на уход из Киево-Печерской лавры

Монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля. Такое требование выдвинуло министерство культуры Украины, сообщает РИА Новости.

Это очередной виток противостояния светских властей и религиозной организации.

В марте украинский минкульт заявил, что прекращает аренду и потребовал, чтобы монахи покинули монастырь к концу месяца. Однако наместник монастыря митрополит Павел ответил, что одностороннее расторжение договора невозможно, а судебного решения у минкульта нет.

Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в «разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России».

Митрополит Павел рассказал, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи перейдут в раскольничью ПЦУ, поддерживаемую чиновниками Киева.

Он не согласился, подчеркнув, что братия будет стоять до конца.

Два месяца верующие препятствовали работе комиссии минкульта, которая стремилась опечатать монастырские корпуса. Полиция задержала несколько прихожан и правозащитницу Викторию Кохановскую. Сейчас они под домашним арестом