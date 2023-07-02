Во Франции введут комендантский час

Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.
Комендантский час начал действовать в Лилле, Динане, Круа, Рубе и других городах.
По информации телеканала, он будет действовать два часа с 20:00 по местному времени до 22:00. В зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.
Ограничение также вводится в ряде пригородов Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормандия).
2 июля глава Ассоциации мэров Франции Давид Лиснар заявил, что 3 июля перед зданиями мэрий по всей стране пройдут митинги, на которых граждане выступят против беспорядков. Бабушка застреленного подростка сегодня призвала прекратить беспорядки.
Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады.