Премьер Испании объявил о выделении помощи Украине на 55 миллионов евро

Глава правительства Испании Педро Санчес пообещал поддерживать Киев столько времени, сколько это необходимо. Он также объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 55 миллионов евро, сообщает газета El Mundo.

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По словам Санчеса, поддержка Украины продолжится независимо от той цены, что придется заплатить странам ЕС. Помимо этого, он отметил, что условия и сроки мирных переговоров сегодня может устанавливать только Киев.

В заключение испанский премьер поддержал создание совета Украина — НАТО.

Ранее стало известно, что испанский премьер поехал в Киев в первый день председательства королевства в Совете ЕС. Санчес хотел бы, как он сказал, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине вместе с президентом Владимиром Зеленским.