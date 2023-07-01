Орбан: наступают времена, когда выживут только сильные нации

Весь мир сотрясается до основания из-за украинского кризиса. Испытание переживут только сильные народы, а слабые погибнут. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передаёт

ТАСС.

«Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут. Поэтому мы должны каждый день укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы», - заявил Орбан.

По его словам, Венгрия живет во времена, когда весь мир сотрясается до основания, а эпицентр землетрясения находится на Украине.

Орбан отметил, что по соседству с Венгрией идут боевые действия, а сотни тысяч мигрантов осаждают границы страны. Поэтому правительство, армия и правоохранительные органы должны быть сильными.

В субботу премьер выступил на открытии юридического факультета Национального университета государственной службы. Там будут готовить сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с Орбаном на церемонии присутствовали главы МВД и Минобороны.