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В Молдавии не стали называть стрельбу в аэропорту Кишинева терактом

Власти республики не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который накануне устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева, рассказал на брифинге и.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну. Об этом пишет ТАСС.

В Молдавии не стали называть стрельбу в аэропорту Кишинева терактом
© globallookpress.com

Экстрадиция гражданина Таджикистана не планируется, пояснил Мунтяну.

По его словам, уголовное дело по обвинению в убийстве против Ашурова возбуждено в Молдавии, соответственно, и суд пройдет в республике.

Генпрокурор заметил, что убийце грозит пожизненное заключение.

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