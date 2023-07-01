В Молдавии не стали называть стрельбу в аэропорту Кишинева терактом

Власти республики не планируют экстрадировать гражданина Таджикистана Рустама Ашурова, который накануне устроил стрельбу в международном аэропорту Кишинева , рассказал на брифинге и.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, уголовное дело по обвинению в убийстве против Ашурова возбуждено в Молдавии, соответственно, и суд пройдет в республике.