Во Франции неизвестные открыли огонь по группе полицейских

Во Франции неизвестные на скутерах открыли огонь из дробовиков по группе полицейских. Ранены четыре стража порядка. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу в Во-ан-Велене – пригороде Лиона.

Там на улицы выплеснулась новая волна беспорядков. Во время погромов несколько молодых людей на скутерах открыли огонь по группе из 8 полицейских. Четверо получили ранения лица, бедра и ушибы.

Пока не сообщается, удалось ли задержать злоумышленников, и из какого вида оружия они вели огонь.

Начато расследование по факту группового умышленного насилия с применением оружия в отношении представителей власти.

Сегодня Лион, как и другие города Франции, пережил очередную ночь насилия. Помимо Во-ан-Велена и Лиона, от нового городского насилия пострадали муниципалитеты Виллербанн, Венисье, Брон, Сен-Прист.

Беспорядки начались после митинга, организованного в пятницу вечером в честь убитого полицией 17-летнего Нахеля - выходца из Алжира.

В начале этой недели полицейские в Нантере остановили машину с Нахелем за рулем. Он отказался подчиниться их требованиям, попытался скрыться и был застрелен.