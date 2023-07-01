В Литве хотят отдать Украине старые автомобильные аптечки

«Мы знаем, что в данный момент люди, раненные на войне, особенно важны и нуждаются в помощи бинтами и другими медицинскими средствами. <..> Мы стремимся собрать как можно больше подлежащих замене аптечек, которые будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению», — говорится на сайте акции.