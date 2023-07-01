В Литве хотят отдать Украине старые автомобильные аптечки

В Литве хотят отдать Украине миллион автомобильных аптечек старого образца без лекарств
Жителям Литвы предложили сдать автомобильные аптечки старого образца в рамках акции «Миллион аптечек для Украины». Акция стартует 1 июля, сообщается на ее сайте.
С 1 июля литовские водители обязаны заменить старые аптечки на наборы новой комплектации. В аптечках старого образца не было лекарств, а перевязочные материалы не могут быть просрочены и очень востребованы в зоне боевых действий, отмечают организаторы акции.
«Мы знаем, что в данный момент люди, раненные на войне, особенно важны и нуждаются в помощи бинтами и другими медицинскими средствами. <..> Мы стремимся собрать как можно больше подлежащих замене аптечек, которые будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению», — говорится на сайте акции.
Ожидается, что всего будет собрано около миллиона аптечек. Для сбора установлены специальные пункты.
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