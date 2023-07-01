Десятки украинских населенных пунктов остались без света

Десятки украинских населенных пунктов остались без электричества из-за плохой погоды. Обесточенными оказались 22 поселения в четырех областях, об этом говорится в Telegram-Украины.

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Приостановка подачи электричества вызвана технологическими нарушениями. Отключение света произошло в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

В министерстве уточнили, что дефицит в энергосистеме по стране не фиксируется.