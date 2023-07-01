Французский политик раскритиковал слова Макрона о беспорядках

Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о причинах беспорядков в республике - нелепы, заявил экс-депутат Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

©

Ранее Макрон предположил, что волнения в городах республики спровоцировали видеоигры. По его мнению, они «отравили разум» молодых людей, участвующих в беспорядках.

Филиппо заметил, что «высокий» уровень анализа, продемонстрированный президентом страны, не позволит разрешить ситуацию в ближайшее время.

Напомним, что массовые беспорядки во Франции начались после убийства 17-летнего подростка. Стражи порядка застрелили его во время проверки на дороге в пригороде Парижа Нантере.