Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили утром в четырех областях на востоке и в центре Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, передает ТАСС.

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Отмечается, что сирены прозвучали в 09:09 в Днепропетровской и Полтавской областях. Затем воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Сумской областях.

Ранним утром 3 июля сообщалось, что воздушная тревога объявлялась в Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях Украины. Издание «Зеркало недели» утверждало, что после этого в Винницкой и Хмельницкой областях раздались взрывы. Украинские власти заявляли о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.