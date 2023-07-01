Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

В ходе председательства Испании в Совете Европейского союза (ЕС) ожидаются «очень важные» события, связанные с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу TVE, его цитирует ТАСС.

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Политик уточнил, что события будут связаны как и с происходящем на поле боя, так и с «более или менее теневыми» переговорами, направленными на урегулирование конфликта.

«Все успокоилось [в России], но мы не знаем, что там происходит», — высказался политик.

По его мнению, вопрос диалога Москвы и Киева зависит от того, какие события произойдут в скором времени.