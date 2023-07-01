На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв

В китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химическом заводе, который полностью охватил здание предприятия. Возможно, есть погибшие.

Экстренные службы работают на месте происшествия для борьбы с крупным пожаром. Полиция и пожарные также присутствуют на месте происшествия. Причины взрыва пока неизвестны, и ведется расследование для выяснения подробностей, включая возможные жертвы и пострадавших.